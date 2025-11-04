Губерниев о новых правилах World Aquatics по допуску россиян: «Здесь мы будем упираться в страны, которые захотят или нет нас принять»

Дмитрий Губерниев высказался о новых правилах World Aquatics по допуску россиян.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в правила допуска нейтральных атлетов к соревнованиям, которые вступят в силу 1 января 2026 года. Россияне получат возможность выступать на чемпионатах Европы, также на международную арену вернутся российские ватерполисты.

«Вода камень точит. По‑видимому, мы поедем в Париж на большой европейский чемпионат. Остается только поприветствовать решение международных структур, и, конечно, восхититься работой команды Дмитрия Мазепина.

Но здесь мы будем упираться, как в случае с коротким чемпионатом Европы (в Польше), в страны которые захотят или нет нас принять. Но решение, конечно, хорошее по игровикам», – сказал Губерниев.