  • Дмитрий Мазепин: «Водным видам спорта повезло, что у нас есть вменяемое руководство World Aquatics. Мой прогноз – после зимней Олимпиады вернем и флаг с гимном»
2

Дмитрий Мазепин: «Водным видам спорта повезло, что у нас есть вменяемое руководство World Aquatics. Мой прогноз – после зимней Олимпиады вернем и флаг с гимном»

Мазепин: водным видам спорта повезло, что у World Aquatics вменяемое руководство.

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что руководство международной федерации (World Aquatics) не страдает политическими заблуждениями.

World Aquatics разрешает россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«О возвращении на международный уровень: водным видам спорта повезло, что у нас есть вменяемое руководство World Aquatics, которое не страдает политическими заблуждениями. Мы быстро нашли общий язык, и три наши дисциплины в декабре 2024 года вернулись на международную арену. Получили добро на все, кроме водного поло, флага и гимна (впоследствии представители водного поло также получили допуск – Спортс’’).

Поехали и достойно выступили в Будапеште на чемпионате мира по плаванию по короткой воде. Молодые ребята получили нужный опыт перед чемпионатом мира 2025 года в Сингапуре. Мы решили вопрос ограничения наших спортсменов на интервью в микст‑зонах. Теперь они могут говорить свободно.

Хорошо подошли к чемпионату мира‑2025, решили все оргвопросы. Все прошло хорошо, вся сборная прилетела на турнир, участвовало порядка 70 спортсменов. Это достаточно большая команда. Заняли четвертое общекомандное место, взяли шесть золотых медалей. Это прекрасный результат. Особенно порадовала мужская эстафета», – сказал Мазепин на внеочередной конференции ФВВСР.

Также он выразил уверенность, что россияне поедут на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес.

«Четыре наших представителя вошли в технические комитеты World Aquatics – Светлана Ромашина, Глеб Гальперин, Евгений Коротышкин, Дмитрий Саутин. Мы должны быть внутри международной федерации. Наша цель – быть на Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе. Не сомневаюсь, что мы туда попадем. Даже с визами все будет хорошо, я уверен.

Мы сделали все, кроме двух вещей – флаг и гимн. Это основная цель на 2026 год. Мой прогноз – после зимней Олимпиады вернем и флаг с гимном. Но это политика. Если на международной арене не произойдет что‑то плохое, если все останется как есть, то в мае 2026‑го сборная России выйдет со своими флагом и гимном», – заявил Мазепин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
World Aquatics (FINA)
Дмитрий Мазепин
Федерация водных видов спорта России
Политика
Евгений Коротышкин
Дмитрий Саутин
Светлана Ромашина
Глеб Гальперин
Олимпийская сборная России
Лос-Анджелес-2028
