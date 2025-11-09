  • Спортс
  • Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Пригода, Клепикова победили, Вековищев установил юношеский рекорд мира, Ефимова – 3-я
1

Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Пригода, Клепикова победили, Вековищев установил юношеский рекорд мира, Ефимова – 3-я

Чикунова и Корнев победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

9 ноября в Казани прошел третий день соревнований.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Казань

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 52,26

2. Алинв Гайфутдинова – 52,52

3. Дарья Трофимова – 52,71

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.4,84

2. Ника Годун – 1.04,96

3. Юлия Ефимова – 1.05,33

200 м, баттерфляй

1. Полина Малахова – 2.07,91

2. Серафима Фокина – 2.08,07

3. Александра Верменич – 2.09,44

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 44,99

2. Иван Гирев – 46,55

3. Дмитрий Жаворонков – 46,59

100 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 55,51

2. Данил Семьянинов – 56,99

3. Александр Жигалов – 57,63

200 м, баттерфляй

1. Александр Харланов – 1.51,37

2. Егор Павлов – 1.51,48

3. Герман Зажирский – 1.54,81

400 м, вольный стиль

1. Григорий Вековищев – 3.36,57 (юношеский рекорд мира)

2. Савелий Лузин – 3.39,0

3. Николай Колесников – 3.39,47

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
чемпионат России
logoсборная России жен
результаты
плавание
logoсборная России
Данил Семьянинов
Дмитрий Жаворонков
logoЮлия Ефимова
logoКирилл Пригода
logoДарья Клепикова
Иван Гирев
logoДарья Трофимова
Егор Павлов
logoЕгор Корнев
Герман Зажирский
Алина Гайфутдинова
Серафима Фокина
logoЕвгения Чикунова
Ника Годун
Александр Харланов
Григорий Вековищев
Александр Жигалов
Николай Колесников
Савелий Лузин
