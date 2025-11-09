Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Пригода, Клепикова победили, Вековищев установил юношеский рекорд мира, Ефимова – 3-я
9 ноября в Казани прошел третий день соревнований.
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Казань
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 52,26
2. Алинв Гайфутдинова – 52,52
3. Дарья Трофимова – 52,71
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.4,84
2. Ника Годун – 1.04,96
3. Юлия Ефимова – 1.05,33
200 м, баттерфляй
1. Полина Малахова – 2.07,91
2. Серафима Фокина – 2.08,07
3. Александра Верменич – 2.09,44
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 44,99
2. Иван Гирев – 46,55
3. Дмитрий Жаворонков – 46,59
100 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 55,51
2. Данил Семьянинов – 56,99
3. Александр Жигалов – 57,63
200 м, баттерфляй
1. Александр Харланов – 1.51,37
2. Егор Павлов – 1.51,48
3. Герман Зажирский – 1.54,81
400 м, вольный стиль
1. Григорий Вековищев – 3.36,57 (юношеский рекорд мира)
2. Савелий Лузин – 3.39,0
3. Николай Колесников – 3.39,47