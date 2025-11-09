Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Пригода, Клепикова победили, Вековищев установил юношеский рекорд мира, Ефимова – 3-я

Чикунова и Корнев победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

9 ноября в Казани прошел третий день соревнований. Плавание на короткой воде Чемпионат России Казань Женщины 100 м, вольный стиль 1. Дарья Клепикова – 52,26 2. Алинв Гайфутдинова – 52,52 3. Дарья Трофимова – 52,71 100 м, брасс 1. Евгения Чикунова – 1.4,84 2. Ника Годун – 1.04,96 3. Юлия Ефимова – 1.05,33 200 м, баттерфляй 1. Полина Малахова – 2.07,91 2. Серафима Фокина – 2.08,07 3. Александра Верменич – 2.09,44 Мужчины 100 м, вольный стиль 1. Егор Корнев – 44,99 2. Иван Гирев – 46,55 3. Дмитрий Жаворонков – 46,59 100 м, брасс 1. Кирилл Пригода – 55,51 2. Данил Семьянинов – 56,99 3. Александр Жигалов – 57,63 200 м, баттерфляй 1. Александр Харланов – 1.51,37 2. Егор Павлов – 1.51,48 3. Герман Зажирский – 1.54,81 400 м, вольный стиль 1. Григорий Вековищев – 3.36,57 (юношеский рекорд мира) 2. Савелий Лузин – 3.39,0 3. Николай Колесников – 3.39,47