Юлия Ефимова: «Сейчас нахожусь немного в подавленном состоянии. И травма, и не отобралась на чемпионат мира – все это накапливается»

Юлия Ефимова: в феврале получила травму, которая проходила очень долго.

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о травме, из-за которой не выступает на дистанции 200 м брассом на чемпионате России на короткой воде.

– Почему вы здесь не плывете 200 метров брассом?

– К сожалению, меня немного подводит травма. Можно терпеть на 50 и 100 метрах, там амплитуда не такая широкая. А вот с 200 метрами тяжеловато, и мы решили эту дистанцию даже не трогать.

– А что за травма?

– Еще в феврале я травмировала приводящую мышцу. Пах – это хронические проблемы брассистов. В таком случае ты сбрасываешь нагрузки, принимаешь противовоспалительные, делаешь физио. И через три недели все проходит.

Но на этот раз не прошло. Травма беспокоила весь чемпионат России в апреле, и на «Маре Нострум». Там я решила, что снимаюсь и больше никуда не еду, буду лечиться.

Думала, что отдохну, и все пройдет. Но нет – и получилось, что два месяца летом я провела в ФМБА. Ходила туда ежедневно как на работу, проводила там по три-четыре часа. Доктора делали мне уколы, физио, ЛФК, массаж. После всего этого стало полегче, но до конца не прошло.

Брассом я вообще не плавала. Поддерживала форму, но другими стилями. А в сентябре решила снова поплыть брассом. Папа-тренер не хотел, чтобы я опять начинала: «Здоровье – это главное».

Я ответила: «Все понимаю, но уже не могу. Если я снова больше плавать не буду, то точно закончу карьеру». У меня не будет сил на еще один рывок после длительного перерыва. Потому что три месяца – это и так очень много. И мы начали снова тренироваться. Травма еще есть, но я нашла более-менее короткую технику, чтобы не так сильно напрягать ногу. Ну и плыть терпимо.

Травма приводящей мышцы очень долго проходит. А это же мой хлеб – это основная мышца, которая работает в брассе. Когда она болит, то тяжеловато.

– Какая у вас сейчас главная мотивация? Например, чемпионат Европы-2026 в Париже.

– Это прекрасный ориентир. И хорошая мотивация. Но я сейчас нахожусь немного в подавленном состоянии. Может, из-за травмы, или потому что наступают холода. И вроде как я работаю, но не вижу особой отдачи. Хотелось бы выйти на какой-то свой уровень, который у меня был до этого.

Пока это не получается. Конечно, опускаются руки. Да еще идет давление со всех сторон. Даже в моем окружении иногда спрашивают: «Зачем тебе это надо?» И я тоже стала задавать себе этот вопрос: «В самом деле, а зачем?» Особенно когда ничего не получается.

Если бы у меня было какое-то просветление, если бы я отобралась на чемпионат мира в Сингапуре, получила бы эмоции от этого праздника, то настроение было бы другим. А так у меня и травма, и не отобралась, и все это накапливается.

Поэтому иногда встает вопрос, который сам себе задал Андрей Минаков на чемпионате мира: «Когда столько тренируешься и не даешь результат, то зачем это надо?»

Вроде есть мотивация, плавать хочется, но иногда возникают вопросы в голове: «А нужно ли мне это?» Наверное, я вправду немного устала. Нужно отдохнуть, и все будет хорошо, – сказала шестикратная чемпионка мира Ефимова.