  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Юлия Ефимова: «Сейчас нахожусь немного в подавленном состоянии. И травма, и не отобралась на чемпионат мира – все это накапливается»
0

Юлия Ефимова: «Сейчас нахожусь немного в подавленном состоянии. И травма, и не отобралась на чемпионат мира – все это накапливается»

Юлия Ефимова: в феврале получила травму, которая проходила очень долго.

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о травме, из-за которой не выступает на дистанции 200 м брассом на чемпионате России на короткой воде.

– Почему вы здесь не плывете 200 метров брассом?

– К сожалению, меня немного подводит травма. Можно терпеть на 50 и 100 метрах, там амплитуда не такая широкая. А вот с 200 метрами тяжеловато, и мы решили эту дистанцию даже не трогать.

– А что за травма?

– Еще в феврале я травмировала приводящую мышцу. Пах – это хронические проблемы брассистов. В таком случае ты сбрасываешь нагрузки, принимаешь противовоспалительные, делаешь физио. И через три недели все проходит.

Но на этот раз не прошло. Травма беспокоила весь чемпионат России в апреле, и на «Маре Нострум». Там я решила, что снимаюсь и больше никуда не еду, буду лечиться.

Думала, что отдохну, и все пройдет. Но нет – и получилось, что два месяца летом я провела в ФМБА. Ходила туда ежедневно как на работу, проводила там по три-четыре часа. Доктора делали мне уколы, физио, ЛФК, массаж. После всего этого стало полегче, но до конца не прошло.

Брассом я вообще не плавала. Поддерживала форму, но другими стилями. А в сентябре решила снова поплыть брассом. Папа-тренер не хотел, чтобы я опять начинала: «Здоровье – это главное».

Я ответила: «Все понимаю, но уже не могу. Если я снова больше плавать не буду, то точно закончу карьеру». У меня не будет сил на еще один рывок после длительного перерыва. Потому что три месяца – это и так очень много. И мы начали снова тренироваться. Травма еще есть, но я нашла более-менее короткую технику, чтобы не так сильно напрягать ногу. Ну и плыть терпимо.

Травма приводящей мышцы очень долго проходит. А это же мой хлеб – это основная мышца, которая работает в брассе. Когда она болит, то тяжеловато.

– Какая у вас сейчас главная мотивация? Например, чемпионат Европы-2026 в Париже.

– Это прекрасный ориентир. И хорошая мотивация. Но я сейчас нахожусь немного в подавленном состоянии. Может, из-за травмы, или потому что наступают холода. И вроде как я работаю, но не вижу особой отдачи. Хотелось бы выйти на какой-то свой уровень, который у меня был до этого.

Пока это не получается. Конечно, опускаются руки. Да еще идет давление со всех сторон. Даже в моем окружении иногда спрашивают: «Зачем тебе это надо?» И я тоже стала задавать себе этот вопрос: «В самом деле, а зачем?» Особенно когда ничего не получается.

Если бы у меня было какое-то просветление, если бы я отобралась на чемпионат мира в Сингапуре, получила бы эмоции от этого праздника, то настроение было бы другим. А так у меня и травма, и не отобралась, и все это накапливается.

Поэтому иногда встает вопрос, который сам себе задал Андрей Минаков на чемпионате мира: «Когда столько тренируешься и не даешь результат, то зачем это надо?»

Вроде есть мотивация, плавать хочется, но иногда возникают вопросы в голове: «А нужно ли мне это?» Наверное, я вправду немного устала. Нужно отдохнуть, и все будет хорошо, – сказала шестикратная чемпионка мира Ефимова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
плавание
logoсборная России жен
logoЮлия Ефимова
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Ефимова о допуске российских пловцов: «Это колоссальный прорыв. В федерации делают все, чтобы наши ребята могли выступать»
15 минут назад
Юлия Ефимова: «Идеальное завершение карьеры? Выступаю до 2028 года, отбираюсь на Олимпиаду в Лос-Анджелес и беру там золото»
23 минуты назад
Пловчиха Трофимова: «Мне нравится моя фигура и как я выгляжу. У меня не было никаких комплексов по поводу внешности»
23 сентября, 09:05
Главные новости
Ефимова о допуске российских пловцов: «Это колоссальный прорыв. В федерации делают все, чтобы наши ребята могли выступать»
15 минут назад
Юлия Ефимова: «Идеальное завершение карьеры? Выступаю до 2028 года, отбираюсь на Олимпиаду в Лос-Анджелес и беру там золото»
23 минуты назад
Колесников о бритье перед стартом: «Перед кем мне тут понтоваться, что я с бородой могу плыть? Ребята тоже подходят с головой к соревнованиям»
вчера, 19:40
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Костин, Гайфутдинова, Суркова и Мишарина победили, Клепикова – 2-я, Лифинцев – 3-й
вчера, 16:27
Анастасия Кирпичникова: «Перед Олимпиадой было адски тяжело, столько слез пролито. Люди думают, что выигрывать легко, но не знают, сколько всего стоит за этим»
вчера, 11:32
Егор Корнев, дважды за день побивший рекорд России на 50 м баттерфляем: «Я снимаюсь с финала. Не плаваю дельфином вообще»
7 ноября, 19:26
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Щербаков установил юношеский рекорд Европы, Мишарина, Лузин, Шакирова одержали победы
7 ноября, 17:45
Российские ватерполисты выступят во втором дивизионе Кубка мира
7 ноября, 11:38
Пловец Корнев: «Дети в наше время понахватались уже такого, что мы ничего особо нового им не скажем. Между собой они шпрехают так, что я столько слов не знаю»
7 ноября, 11:43
Чемпион мира Корнев: «Я проигрывал так много раз, что я как идущий к реке, уже настолько в жизни преисполнился, что в голове бетон стоит»
7 ноября, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
вчера, 08:22
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09