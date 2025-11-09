  • Спортс
Юлия Ефимова: «Идеальное завершение карьеры? Выступаю до 2028 года, отбираюсь на Олимпиаду в Лос-Анджелес и беру там золото»

Юлия Ефимова: мечта об олимпийском золоте держит меня в спорте.

Пловчиха Юлия Ефимова заявила, что надеется отобраться на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе и взять там медаль.

– Недавно вы сказали, что у вас еще есть шансы на олимпийское золото. И они выше 50%.

– Я так сказала?

– В августе этого года. Ну, так цитируют.

– Не очень помню. Но шансы всегда есть. Уже потому, что на Олимпиаде теперь будет дистанция 50 метров брассом. Да, это лотерея. Но в ней можно выиграть.

Вот мечта об олимпийском золоте и держит меня в спорте. И если бы Олимпиада-2028 проходила в другом месте, то навряд ли. А тут – Лос-Анджелес. Город, в котором я провела много времени. Это мне очень интересно. И нужно на свою пятую Олимпиаду отбираться. А то четыре – ни туда, ни сюда. И попасть в Париж-2024 не получилось.

Вот это меня держит. Но иногда очень тяжело – когда идут тренировки, и нет результата. Но меня федерация очень-очень поддерживает. Так это необычно! Раньше ведь был игнор. При этом я была номер один в мире.

А теперь – вторая-третья на чемпионатах России. И все равно приехала на сборы в Кабардинке, и многие тренеры в сборной ко мне подходили и говорили: «Тебя не хватало на чемпионате мира. Ты нам нужна». Так и сказали: «Отбирайся, мы тебя ждем!»

Даже главный тренер сказал: «Ты нам точно нужна уже в эстафетах. Одному человеку тяжело плыть все дистанции и утром, и вечером». Но и на вечерних дистанциях меня ждут.

– Каким вы видите идеальный сценарий завершения своей карьеры?

– Я выступаю до 2028 года, отбираюсь на Олимпиаду в Лос-Анджелес и беру там золото. Это был бы красивый конец сказки. Что я когда-нибудь в этой жизни выиграю это золото наконец-то уже! – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЛос-Анджелес-2028
logoМатч ТВ
logoЮлия Ефимова
плавание
logoсборная России жен
