  • Пловчиха Трофимова: «Мне нравится моя фигура и как я выгляжу. У меня не было никаких комплексов по поводу внешности»
0

Пловчиха Трофимова: «Мне нравится моя фигура и как я выгляжу. У меня не было никаких комплексов по поводу внешности»

Пловчиха Дарья Трофимова заявила, что у нее нет комплексов по поводу фигуры.

— Ты — любительница маникюра. Почему эта маленькая женская радость доставляет тебе удовольствие?

— В детстве я грызла ногти. И меня очень жестко это бесило. Я решила сделать маникюр, чтобы было жалко грызть ногти. И мне так понравилось видеть ногти красивыми, что это вошло в привычку.

— Шоппинг — твоя тема?

— Да, это моя стихия. Очень люблю шопиться, заказывать вещи из интернета. Я трачу деньги на всякую мелочь на маркетплейсах. Но больше мне нравится шопиться вживую, так как можно походить, посмотреть и повыбирать одежду. Онлайн шоппинг такого удовольствия не доставляет.

— Юлия Ефимова признавалась, что самая больная тема пловчих — плечи. Согласна?

— Не знаю даже, меня это не задевает. И я не считаю, что у меня большие плечи. Хотя ко мне иногда подходят и спрашивают: «А ты спортом занимаешься?» Я говорю: «Да. А как вы поняли?» Мне отвечают: «По плечам заметно». Это даже прикольно, что прохожие вот так узнают мой вид деятельности.

— Ты когда-то комплексовала из-за чего-то в себе?

— Нет, мне нравится моя фигура и как я выгляжу. У меня не было никаких комплексов по поводу внешности, — сказала чемпионка мира в эстафете Дарья Трофимова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoЮлия Ефимова
logoсборная России жен
плавание
logoДарья Трофимова
