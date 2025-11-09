Ефимова о допуске российских пловцов: «Это колоссальный прорыв. В федерации делают все, чтобы наши ребята могли выступать»

Ефимова назвала прорывом допуск российских пловцов на международную арену.

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова высказалась о допуске российских пловцов к международным соревнованиям под эгидой World Aquatics . Россияне сейчас могут выступать в нейтральном статусе.

– Как вы отнеслись к тому, что все водные виды спорта разблокировали, допустив к международным стартам?

– Вот видите, как работают люди в нашей федерации. Это колоссальный прорыв! Вообще у нас сразу же стали видны перемены внутри федерации. А теперь и снаружи. Это прям бросается в глаза. Даже с ребятами общаюсь – они говорят, что и на базе «Озеро Круглое» есть изменения и по еде, и по бытовым вопросам.

Главное, что нас всех допустили. И даже до последнего шла борьба за чемпионат Европы-2025 в Польше. Я знаю, в федерации делали все что могли, чтобы наши ребята могли там выступить.

– Ну ничего, до Парижа-2026 недолго осталось ждать. Но есть проблема: говорят, что теперь шенген не будут давать как мультивизу.

– Это большая проблема, если хочешь выступать в Европе. Я на связи со своими трэвел-агентами, они сказали: «Если хочешь летом куда-то поехать во Францию, нужно уже подавать документы», – сказала шестикратная чемпионка мира Ефимова.

Первый командный вид спорта, в котором Россия вернулась