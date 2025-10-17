Майя Гурбанбердиева: «Я не удивлюсь, если в 33 года еще буду в синхронном плавании, хотя это сложно»

Синхронистка Гурбанбердиева поделилась мыслями о дальнейшей спортивной карьере.

Майе Гурбанбердиевой 26 лет, она является трехкратной чемпионкой мира в микст-дуэте.

— За то время, что прошло с последнего ЧМ-2019 в Кванджу, у тебя было много проблем со здоровьем. Есть такое, что ты уже на грани терпежки боли?

— Так получилось, что с детства мне приходится терпеть какую-то боль. Мало того, что у меня очень слабый иммунитет, так еще и на мою спортивную карьеру выпала такая судьба — постоянно сталкиваться с травмами. Причем я не понимаю, почему так происходит. В какой-то момент даже привыкла, не замечаю. Я просто достаточно терпеливый человек. Если дело идет к операции, есть какая-то серьезная травма, конечно, там уже сложновато, но я смотрю на все это и думаю: «Окей, посмотрим, на что мой организм еще способен».

— Пару лет назад после очередной операции за тебя уже завершили твою карьеру, что оказалось фейком. Ты тогда сказала, что еще 10 лет точно будешь выступать. Микст-дуэта не будет в программе Олимпиады-2028. Брисбен-2032 — реально?

— Не зарекаюсь, так как от себя могу ожидать чего угодно. Я, конечно, очень хочу на Олимпийские игры 2028 года. Не знаю, что там будет в 2032-м. Я не удивлюсь, если в 33 года еще буду в синхронном плавании, хотя это сложно.

При старых правилах с этим было проще. Сейчас, когда у нас есть набор определенных элементов, которые нужно исполнять, достаточно долго находясь под водой, работать на гипоксии, — это сложнее. У нас элементы идут с расчетом на гибкость, которая с возрастом, естественно, ухудшается, особенно если есть травмы.

Поэтому в данных реалиях оставаться долгожителем — сложно. Хотя, мне кажется, что возможно при каких-то обстоятельствах.

— Раньше ты говорила, что готова пожертвовать здоровьем ради олимпийской медали. А сейчас?

— Я, к сожалению, продолжаю придерживаться этого. Никак не могу уйти куда-то в другой мысленный путь, потому что уже слишком многим пожертвовала: общением с семьей, студенческими годами, личной жизнью, здоровьем. Мне уже нечего терять. Эта цель слишком велика, — сказала Гурбанбердиева.