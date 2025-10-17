Гурбанбердиева о любимых исторических личностях: «Александр III, Елизавета Петровна, Екатерина Великая и княгиня Ольга»

Синхронистка Майя Гурбанбердиева рассказала о своем образовании.

— Родители связаны с журналистикой. И ты сама отучилась на журналиста, но затем поняла, что тебе не нравится эта профессия. Что конкретно разочаровало?

— В какой-то момент я поняла, что журналистике нельзя научиться. Изучая только теорию, ты выйдешь базовым журналистом, который будет задавать базовые вопросы. Кому это надо сейчас, когда столько крутых журналистов с интересными вопросами. Нужно сразу идти практиковаться. Конечно, никуда без внутренней коммуникабельности, умения быстро подстраиваться под обстоятельства. Если этого нет, будет сложно.

Моя учеба была интересной, несмотря на отсутствие большого количества нормальной практики. Она была непосредственно в институте перед камерой. Это все давалось с трудом. Мне было некомфортно. Я даже плакала на экзаменах. Меня подруги силком тащили. Я сидела по два часа в аудитории, когда все мои одногруппники все сдали, получили оценки и ушли. Когда оставались только я и преподаватель, все равно не могла выйти.

— Откуда возникло желание поступить на исторический факультет?

— Да это все мама. Мы ехали в машине, что-то обсуждали. И как-то вышли не тему исторических фактов. Когда доехали до пункта назначения, вышли из машины, и она мне говорит: «Слушай, может тебе историком стать?» На следующий день у меня уже был репетитор по истории и вуз, в который хотелось поступить, — РАНХиГС. С нуля за 2,5 месяца меня подготовили к вступительным экзаменам. Я сдала их хорошо, получив за высокий балл приличную скидку, так как там не было бюджета.

— Твоя цитата: «Иногда мне кажется, что я родилась не в том веке. Не понимаю, как можно так сильно обожать людей, которых ты никогда не видел». Кто у тебя в фаворитах?

— Если я сейчас начну перечислять всех, меня по головке не погладят. Кажется, в меня помидоры полетят. Я назову некоторых: Александр III, Елизавета Петровна, Екатерина Великая и княгиня Ольга. Ольга — вообще мой фаворит на все времена. Это женщина — сталь. То, как она мстила за убийство мужа, какие реформы принимала — здорово. Она — пример для подражания.

— Кем бы ты была в прошлом или каком-либо другом из твоих любимых веков?

— Это очень сложный вопрос. Мне кажется, я была бы опричником, ха-ха, — сказала Гурбанбердиева.