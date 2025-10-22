  • Спортс
  • Генсекретарь Федерации водных видов спорта России: «Более трех миллинов человек в стране занимаются плаванием»
1

Более 3 млн человек в России занимаются плаванием.

Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

«Водные виды спорта являются одними из самых популярных в России. Более трех миллионов человек занимаются плаванием. Плавание является доступным и востребованным в стране», – сказал Габдуллин. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Федерация водных видов спорта России
массовый спорт
Радмир Габдуллин
плавание
