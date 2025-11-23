Чикунова, Клепикова, Суркова, Сурушкина, Вековищев одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты

Чикунова, Клепикова, Суркова одержали победы на Кубке сильнейших в Минске.

Российские пловцы завоевали 16 медалей в заключительный день Кубка сильнейших по плаванию в коротком бассейне в Минске.

23 ноября завершился четвертый соревновательный день.

Плавание на короткой воде

Кубок сильнейших

Минск, Беларусь

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова (Россия) – 24,19

2. Алина Гайфутдинова (Россия) – 24,31

3. Джессика Томпсон (ЮАР) – 24,75

100 м, баттерфляй

1. Дарья Клепикова (Россия) – 56,45

2. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 56,60

3. Серафима Фокина (Россия) – 58,45

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Россия) – 1.04,87

2. Валерия Шилко (Беларусь) – 1.07,90

3. Анастасия Шиленкова (Россия) – 1.09,35

200 м, вольный стиль

1. Дарья Сурушкина (Россия) – 1.56,21

2. Анастасия Колпакова (Россия) – 1.56,87

3. Владислава Шаенко (Беларусь) – 1.59,35

Эстафета, 4x100 м, комплекс

1. Россия (Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова , Дарья Клепикова ) – 3.50,55

2. Минск (Маргарита Калистратова, Алиса Белая, Анастасия Кулешова, Марина Василевич) – 4.06,27

3. Брест (Анастасия Шкурдай, Карина Швед, Виктория Шут, Полина Велесюк) – 4.12,96

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Григорий Пекарский (Беларусь) – 22,39

2. Олег Костин (Россия) – 22,52

3. Роман Шевляков (Россия) – 22,64

200 м, вольный стиль

1. Роман Акимов (Россия) – 1.43,18

2. Михаил Довгалюк (Россия) – 1.43,24

3. Балабек Галымжан (Казахстан) – 1.45,68

800 м, вольный стиль

1. Григорий Вековищев (Россия) – 7.43,89

2. Андрей Филипец (Россия) – 7.45,66

3. Мэтью Колдуэлл (ЮАР) – 7.54,97

Эстафета, 4x100 м, комплекс

1. Россия (Павел Самусенко, Кирилл Пригода , Александр Щеголев, Владислав Гринев) – 3.22,81

2. Минск (Станислав Марковский, Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Алексей Рылько) – 3.30,26

3. Гомель (Данила Цугаев, Антон Кнышев, Артем Марченко, Дмитрий Кухаренко) – 3.38,00