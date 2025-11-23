  • Спортс
  Чикунова, Клепикова, Суркова, Сурушкина, Вековищев одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
Чикунова, Клепикова, Суркова, Сурушкина, Вековищев одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты

Чикунова, Клепикова, Суркова одержали победы на Кубке сильнейших в Минске.

Российские пловцы завоевали 16 медалей в заключительный день Кубка сильнейших по плаванию в коротком бассейне в Минске. 

23 ноября завершился четвертый соревновательный день.

Плавание на короткой воде

Кубок сильнейших

Минск, Беларусь

Женщины

50 м, вольный стиль 

1. Арина Суркова (Россия) – 24,19

2. Алина Гайфутдинова (Россия) – 24,31

3. Джессика Томпсон (ЮАР) – 24,75

100 м, баттерфляй

1. Дарья Клепикова (Россия) – 56,45

2. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 56,60

3. Серафима Фокина (Россия) – 58,45

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Россия) – 1.04,87

2. Валерия Шилко (Беларусь) – 1.07,90

3. Анастасия Шиленкова (Россия) – 1.09,35

200 м, вольный стиль

1. Дарья Сурушкина (Россия) – 1.56,21

2. Анастасия Колпакова (Россия) – 1.56,87

3. Владислава Шаенко (Беларусь) – 1.59,35

Эстафета, 4x100 м, комплекс

1. Россия (Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Дарья Клепикова) – 3.50,55

2. Минск (Маргарита Калистратова, Алиса Белая, Анастасия Кулешова, Марина Василевич) – 4.06,27

3. Брест (Анастасия Шкурдай, Карина Швед, Виктория Шут, Полина Велесюк) – 4.12,96

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Григорий Пекарский (Беларусь) – 22,39

2. Олег Костин (Россия) – 22,52

3. Роман Шевляков (Россия) – 22,64

200 м, вольный стиль

1. Роман Акимов (Россия) – 1.43,18

2. Михаил Довгалюк (Россия) – 1.43,24

3. Балабек Галымжан (Казахстан) – 1.45,68

800 м, вольный стиль

1. Григорий Вековищев (Россия) – 7.43,89

2. Андрей Филипец (Россия) – 7.45,66

3. Мэтью Колдуэлл (ЮАР) – 7.54,97

Эстафета, 4x100 м, комплекс

1. Россия (Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Александр Щеголев, Владислав Гринев) – 3.22,81

2. Минск (Станислав Марковский, Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Алексей Рылько) – 3.30,26

3. Гомель (Данила Цугаев, Антон Кнышев, Артем Марченко, Дмитрий Кухаренко) – 3.38,00

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
