Чикунова, Клепикова, Суркова, Сурушкина, Вековищев одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
Российские пловцы завоевали 16 медалей в заключительный день Кубка сильнейших по плаванию в коротком бассейне в Минске.
23 ноября завершился четвертый соревновательный день.
Плавание на короткой воде
Кубок сильнейших
Минск, Беларусь
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Арина Суркова (Россия) – 24,19
2. Алина Гайфутдинова (Россия) – 24,31
3. Джессика Томпсон (ЮАР) – 24,75
100 м, баттерфляй
1. Дарья Клепикова (Россия) – 56,45
2. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 56,60
3. Серафима Фокина (Россия) – 58,45
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова (Россия) – 1.04,87
2. Валерия Шилко (Беларусь) – 1.07,90
3. Анастасия Шиленкова (Россия) – 1.09,35
200 м, вольный стиль
1. Дарья Сурушкина (Россия) – 1.56,21
2. Анастасия Колпакова (Россия) – 1.56,87
3. Владислава Шаенко (Беларусь) – 1.59,35
Эстафета, 4x100 м, комплекс
1. Россия (Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Дарья Клепикова) – 3.50,55
2. Минск (Маргарита Калистратова, Алиса Белая, Анастасия Кулешова, Марина Василевич) – 4.06,27
3. Брест (Анастасия Шкурдай, Карина Швед, Виктория Шут, Полина Велесюк) – 4.12,96
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Григорий Пекарский (Беларусь) – 22,39
2. Олег Костин (Россия) – 22,52
3. Роман Шевляков (Россия) – 22,64
200 м, вольный стиль
1. Роман Акимов (Россия) – 1.43,18
2. Михаил Довгалюк (Россия) – 1.43,24
3. Балабек Галымжан (Казахстан) – 1.45,68
800 м, вольный стиль
1. Григорий Вековищев (Россия) – 7.43,89
2. Андрей Филипец (Россия) – 7.45,66
3. Мэтью Колдуэлл (ЮАР) – 7.54,97
Эстафета, 4x100 м, комплекс
1. Россия (Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Александр Щеголев, Владислав Гринев) – 3.22,81
2. Минск (Станислав Марковский, Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Алексей Рылько) – 3.30,26
3. Гомель (Данила Цугаев, Антон Кнышев, Артем Марченко, Дмитрий Кухаренко) – 3.38,00