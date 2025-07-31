Майя Гурбанбердиева: «Судейство на чемпионате мира было нормальное. На 100% объективно никогда и нигде судить не будут»

Синхронистка Майя Гурбанбердиева оценила судейство на чемпионате мира.

Гурбанбердиева на ЧМ-2025 в Сингапуре завоевала золото в технической программе микст‑дуэтов. Она выступала вместе с Александром Мальцевым.

«Хочется поблагодарить наш медперсонал. Мы даже в отпуске можем к ним обращаться. И спасибо нашим менеджерам. У нас есть традиция, что мы всегда дарим медаль нашему тренеру, кто бы ни был запасным.

Теперь это совсем новый вид спорта, но у нас не было права на ошибку. С детства с нервами все было в порядке у меня, но сейчас партнеры помогали справиться с волнением.

На 100% объективно никогда и нигде судить не будут. На этом чемпионате мира было нормально.

Думаю, что Гане Владимировне Максимовой рано завершать тренерскую карьеру, она не все сказала в нашем виде, потому что у нее бесконечный поток мыслей и идей», – сказала спортсменка в эфире программы «Все на Матч!».