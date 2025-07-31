Мальцев о выступлении синхронистов на ЧМ: «Если бы мы доминировали во всех видах, то неинтересно было бы развиваться другим странам»

Синхронист Александр Мальцев рассказал, что волновался перед поездкой на ЧМ.

На чемпионате мира в Сингапуре Мальцев завоевал три золота (два в выступлениях соло и одно в дуэте с Майей Гурбанбердиевой) и серебро в дуэте с Олесей Платоновой.

«Хотелось бы поблагодарить наших тренеров Марию Николаевну Максимову и Татьяну Юрьевну Апанасенко, которые много лет работают с нами, они нам всегда помогают. Мы представители одной спортшколы, которой много лет руководит Ольга Ивановна Васильченко.

Было очень волнительно ехать на чемпионат мира, многое изменилось с 2021 года. Невозможно было предугадать, кто победит. С опаской восприняли новость о поездке. Все программы были уникальными. Когда мы взяли первую золотую медаль, то появилась уверенность.

Ждать оценки было не очень комфортно. Везде работали кондиционеры и вентиляторы, плюс мы волновались. Воду к концу соревнований подогрели.

Мне было очень важно выступить в соло, так как я пропустил предыдущий чемпионат мира из‑за нашего отстранения. Удалось стать абсолютным чемпионом. Был стресс, риск. Не знали, как судьи отнесутся. Они подходили, желали удачи и поздравляли.

Мы видим всегда ошибки, мы перфекционисты, никогда не бываем до конца довольны. Это помогает нам побеждать. Для нашего вида спорта, если бы мы доминировали во всех видах, то неинтересно было бы развиваться другим странам», – сказал Мальцев в эфире программы «Все на Матч!».

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