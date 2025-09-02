Колесников не исключил участия в Enhanced Games без допинг-контроля: «Но только после завершения карьеры»

Климент Колесников допустил участие в Enhanced Games после завершения карьеры.

Первые соревнования Enhanced Games («Расширенные игры», также их неофициально называют «Олимпиадой на стероидах») пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Участники не будут проходить допинг-контроль.

– Климент, а как ты относишься к Enhanced Games? Видишь ли ты в будущем вариант своего участия в таких соревнованиях?

– Максимально нейтрально отношусь, без негатива. С одной стороны, это неправильно, а с другой стороны, интересно посмотреть на то, где же находится пик возможностей человека после использования всех возможных вариантов.

Наверное, я бы рассмотрел вариант своего участия в таких Играх, но только после завершения спортивной карьеры. Когда завяжу с профессиональным плаванием, тогда и посмотрим, – сказал российский пловец Колесников , который является двукратным олимпийским призером и двукратным чемпионом мира.

