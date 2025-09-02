Климент Колесников: «Я очень хочу выиграть Олимпиаду-2028. Буду стараться прийти к тому, к чему шел всю жизнь»

Климент Колесников рассчитывает победить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

– Ты ставишь для себя целью выиграть в Лос-Анджелесе?

– Я этого очень хочу. Буду стараться на этой Олимпиаде прийти к тому, к чему шел всю жизнь.

– При этом совсем недавно в беседе с Еленой Весниной ты сказал, что Олимпиады переоценены.

– Потому что я не получил от неё того, чего хотел. Цели и задачи меняются по ходу карьеры, но спортивный путь все равно заканчивается Олимпийскими играми. Логичным завершением было бы дойти до пика.

– Ты считаешь Олимпиаду вершиной в плане соревнований? Или чемпионат мира в какой-то степени может сравниться?

– Совершенно несопоставимые вещи. Безусловно, выше Олимпиады в плане спортивных соревнований нет ничего. Но я готов повторить, что Игры, на мой взгляд, переоценены.

– А твои личные воспоминания от Олимпиады [2021 года в Токио], с которой ты привез серебро и бронзу?

– В моменте соревнований мне было обидно, но больше радостно за свои достижения. Однако со временем все стало очень нейтрально в плане Олимпиады. Было много разных эмоций, много разных новых мыслей по поводу этих соревнований. И как-то оно стало для меня… Ну вот 50 на 50.

Вроде бы и круто, а вроде бы ничего и не поменялось. И вроде бы Олимпиада – я же туда хотел. Ну поучаствовал, и тут почти сразу другие соревнования. В общем, как-то мутно все. Наверное, это самое точное, – ответил двукратный чемпион мира по плаванию россиянин Колесников .