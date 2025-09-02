Колесников о том, считает ли себя суперзвездой спорта России: «Сам для себя я этот факт не принимаю, но в целом таковым являюсь и понимаю это»

Климент Колесников заявил, что осознает себя в статусе суперзвезды спорта России.

Колесникову 25 лет, он двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский призер в плавании.

– Климент, ты считаешь себя суперзвездой российского спорта?

– Наверное, да. Сам для себя я этот факт не принимаю, но в целом таковым являюсь и понимаю это.

– Как думаешь, если сейчас провести опрос общественного мнения о самых известных спортсменах России, многие тебя назовут?

– Очень бы хотелось верить, что да. Но, как показывают тенденции последних лет, не особо часто называют тех, кто что-то показывает здесь и сейчас.

– Важна ли для тебя популярность? Чтобы узнавали на улицах, называли в опросах?

– С каждым годом этот фактор становится всё более значимым. Хочется, чтобы благодаря твоим трудам твои имя и достижения были на слуху.

– Если бы твоя популярность была пусть не на уровне Александра Овечкина, – понятно, что это невозможно, – но достаточно высокой, как собирался бы ее использовать?

– Я бы очень хотел продвигать плавание и популяризировать наш вид спорта в принципе. У нас огромные возможности для развития, но мало ресурсов, чтобы это делать.

– То есть даже не свой личный бренд развивать, а вид спорта?

– Про свой личный бренд – отдельный разговор. Это тоже да, однако в данный момент хочется заниматься развитием плавания.

– Как Клименту Колесникову достичь известности Александра Попова? Какие есть варианты?

– На самом деле, есть разные пути. Нужно либо очень сильно начать раскручиваться, как в свое время сделал Никита Нагорный, либо просто взять и выиграть четыре золотые олимпийские медали.

Ну да, просто взять и выиграть, слово тоже нашел, – смеясь ответил Колесников.

