Колесников о нейтральном статусе: «Называли флюгером? Ну и пусть. Я отталкиваюсь исключительно от себя и от того, что считаю нужным»

Климент Колесников ответил тем, кто называл его «флюгером» за нейтральный статус.

В августе российский пловец завоевал золото на чемпионате мира в Сингапуре.

– Проясни, пожалуйста, свою позицию по нейтральному статусу. У тебя есть четкая позиция по данному вопросу? В какой-то момент ты категорически не хотел его получать, но в итоге получил, поехал в Сингапур и стал чемпионом мира.

– Наверное, нет сейчас четкой позиции. Все ведь зависит от конкретной ситуации. Разные соревнования, разные моменты, многое меняется.

В Сингапуре вообще не ощущалось, что мы выступали как нейтральные спортсмены, за исключением того, что очень хотелось видеть свой флаг и слышать свой гимн. Этого не хватало. А внутри, когда участвуешь в соревнованиях, когда варишься в этой каше, этот статус никак не ощущался.

– И русскими все называли.

– Да, хотя и нельзя было. Но иностранцы нас именно русскими называли.

– В комментариях пользователи называли тебя флюгером – повернулся туда, где выгодно. Тебя это хоть как-то задевает?

– Называли флюгером? Ну и пусть называли. Ситуации каждый раз абсолютно разные – в 2021 году, в 2024-м, в 2025-м. Я отталкиваюсь исключительно от себя и от того, что считаю нужным. Меня никак не задевает то, что говорят какие-то люди. Они вправе высказывать свое мнение, – сказал Колесников .

