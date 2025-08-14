  • Спортс
0

Дарья Трофимова: «Результаты чемпионата мира в Сингапуре – это для меня ступенька, точка отсчета. Олимпийские игры – самая заветная мечта»

Пловчиха Дарья Трофимова рассказала, что мечтает попасть на Олимпийские игры.

На чемпионате мира в Сингапуре Трофимова завоевала золото и серебро в составе эстафетных четверок. 

– Осознаете, что благодаря вашим с Дашей Клепиковой результатам в Сингапуре теперь отношение и внимание к женскому кролю в России должно выйти на новый уровень?

– Надеюсь, что внимания к женскому плаванию в целом будет больше. Мы на этом не остановимся. Думаю, результаты у нас будут только расти. Но, честно сказать, я даже не думала, что мы будем в финале в эстафете 4 по 100 м кролем, очень на этот счет переживала, еще и плыла первым этапом, что не люблю делать. В итоге стали пятыми, а если бы каждый показал свой лучший результат, мы были бы в тройке.

– С какими ожиданиями вы ехали в Сингапур?

– Я понимала, что мы могли быть в медалях в той же самой смешанной эстафете, но я всегда стараюсь отгонять от себя такие мысли и пытаюсь выходить на старт с пустой в плане ожиданий головой. Так что я прогоняла от себя любые мысли об ожиданиях в принципе.

Стараюсь как-то абстрагироваться от ненужных мыслей. Я даже о нынешних результатах в Сингапуре уже не думаю, не думаю о них, как о планке, которую надо «взять» в следующий раз. Это скорее ступенька. Точка отсчета, что ли.

– На пути куда?

– На Олимпийские игры. Это моя заветная мечта, – сказала Трофимова. 

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы

