Лифинцев об общении с иностранцами на ЧМ: «У меня в бассейне такое лицо, что они сами боятся ко мне подойти»

Мирон Лифинцев признался, что не общался с иностранцами на чемпионате мира.

– Как вас приняли иностранцы на чемпионате мира? Удалось ли подружиться с кем-нибудь, пообщаться?

– Честно, у меня в бассейне такое лицо, что они сами боятся ко мне подойти. Так что просто взглядами пересекаемся. Ну а с теми, кого уже в Будапеште видел, хоть здороваемся более-менее.

– Ставите ли вы какие-то планы уже на 2028 год, на Олимпиаду?

– Да, ну, планы как бы просто сейчас набираться опыта, допускать больше ошибок сейчас, чтобы их не допускать уже впредь. А к 2028 году, к Олимпиаде, подойти уже максимально готовым, – рассказал двукратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев .