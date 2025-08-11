Лифинцев о 7-м месте на 100 м на спине на ЧМ: «Недостаточно проработал к тому дню. Только в финале смог почувствовать себя готовым»
Пловец Мирон Лифинцев рассказал, почему остался без личной медали на ЧМ.
В финале на дистанции 100 м на спине россиянин стал седьмым.
«Возможно, не расплылся к тому дню, возможно, с головой не справился, возможно, был просто не готов.
Я считаю, что недостаточно проработал к тому дню. Я в финале только смог почувствовать себя готовым и на следующий день уже смог нормально плавать в эстафете», – сказал Лифинцев.
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
