Лифинцев о 7-м месте на 100 м на спине на ЧМ: «Недостаточно проработал к тому дню. Только в финале смог почувствовать себя готовым»

Пловец Мирон Лифинцев рассказал, почему остался без личной медали на ЧМ.

В финале на дистанции 100 м на спине россиянин стал седьмым.

«Возможно, не расплылся к тому дню, возможно, с головой не справился, возможно, был просто не готов.

Я считаю, что недостаточно проработал к тому дню. Я в финале только смог почувствовать себя готовым и на следующий день уже смог нормально плавать в эстафете», – сказал Лифинцев.