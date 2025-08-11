Кейт Дугласс о ЧМ: «Без напряженной борьбы с Чикуновой я бы не смогла плыть так быстро. Давно хотела проплыть быстрее 2,19 – наконец-то удалось»
Американка Кейт Дугласс выиграла на ЧМ в Сингапуре золото на 200 м брассом с результатом 2.18,50. Второе место заняла россиянка Евгения Чикунова (2.19,96).
«Мы уже с ней соревновались прошлой зимой в Будапеште, но все-таки это была короткая вода, в олимпийском бассейне мы с ней на таком высоком уровне столкнулись впервые.
Я слышала, что наш заплыв обсуждали, и понимала, что для меня это серьезная конкуренция, однако в то же время это был и плюс для всех нас.
Я выдала свой личный рекорд. Без такой напряженной борьбы я не смогла бы плыть так быстро. Давно хотела проплыть быстрее 2,19 и рада, что наконец-то это удалось. Но останавливаться рано, потому что рекорд мира еще быстрее», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Дугласс.
