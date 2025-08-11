  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Кейт Дугласс о ЧМ: «Без напряженной борьбы с Чикуновой я бы не смогла плыть так быстро. Давно хотела проплыть быстрее 2,19 – наконец-то удалось»
1

Кейт Дугласс о ЧМ: «Без напряженной борьбы с Чикуновой я бы не смогла плыть так быстро. Давно хотела проплыть быстрее 2,19 – наконец-то удалось»

Дугласс заявила, что на чемпионате мира ей помогло соперничество с Чикуновой.

Американка Кейт Дугласс выиграла на ЧМ в Сингапуре золото на 200 м брассом с результатом 2.18,50. Второе место заняла россиянка Евгения Чикунова (2.19,96).

«Мы уже с ней соревновались прошлой зимой в Будапеште, но все-таки это была короткая вода, в олимпийском бассейне мы с ней на таком высоком уровне столкнулись впервые.

Я слышала, что наш заплыв обсуждали, и понимала, что для меня это серьезная конкуренция, однако в то же время это был и плюс для всех нас.

Я выдала свой личный рекорд. Без такой напряженной борьбы я не смогла бы плыть так быстро. Давно хотела проплыть быстрее 2,19 и рада, что наконец-то это удалось. Но останавливаться рано, потому что рекорд мира еще быстрее», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Дугласс.

«Американская болезнь» скосила Чикунову. Женя годами шла к этому ЧМ, но стала второй

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoКейт Дугласс
logoсборная России жен
плавание
logoсборная США жен
logoЕвгения Чикунова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Дьякова о ЧМ: «400 м плыла с Ледеки, 800 – с Макинтош, это кайф. Но хочется быть не фанаткой, а составлять им хорошую конкуренцию»
18 августа, 14:38
Чикунова об атмосфере на ЧМ в Сингапуре: «Негатива не было вообще, только положительные эмоции. Мне как‑то крикнули из толпы: «Давай встречаться!»
45 августа, 18:57
Чикунова о чемпионате мира: «Я расстроилась. Конечно, ожидала золота – это именно то, зачем я ехала»
255 августа, 04:47
Главные новости
Александр Мальцев: «Для синхронистов чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры»
48 минут назад
Александра Пацкевич: «Абсолютно уверена, что мы вернем лидирующие позиции в синхронном плавании, мы будем бороться»
53 минуты назад
Лифинцев об общении с иностранцами на ЧМ: «У меня в бассейне такое лицо, что они сами боятся ко мне подойти»
157 минут назад
Лифинцев о фанатках из Азии: «Пишут много, подарки дают, кто-то вообще там без ума прям кричит, пищит, визжит»
2сегодня, 06:36
Рылов о том, отдаст ли дочь в плавание: «Не хочу, чтобы мой ребенок испытывал то же, что и я. Я помню, какие это трагедии»
вчера, 17:37
Лифинцев о 7-м месте на 100 м на спине на ЧМ: «Недостаточно проработал к тому дню. Только в финале смог почувствовать себя готовым»
2вчера, 12:30
Россияне Слисева и Шахтарин победили на Всемирных играх-2025 в Чэнду
10 августа, 15:45
Минаков об отношении к россиянам на ЧМ: «Плавательная тусовка – это большая семья. Ощутили радушный прием»
18 августа, 19:05
Дьякова о ЧМ: «400 м плыла с Ледеки, 800 – с Макинтош, это кайф. Но хочется быть не фанаткой, а составлять им хорошую конкуренцию»
18 августа, 14:38
Мирон Лифинцев: «Было очень приятно увидеть свой флаг, услышать гимн, когда вернулись из Сингапура. Замечательно, что наши успехи видит страна»
18 августа, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58