Лифинцев о возрастном цензе в плавании: «Если тебе хоть 10 лет и ты плывешь быстро, почему тебя должны ограничивать?»

Мирон Лифинцев выступил против возрастного ценза в плавании.

Согласно правилам World Aquatics, минимальный возраст для участия в соревнованиях составляет 14 лет, однако исключения возможны, если пловец младше соответствует квалификационным стандартам.

На чемпионате мира в Сингапуре 12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди стала бронзовым призером в эстафете. Также она заняла четвертое место в двух личных видах.

После этого в СМИ появилась информация, что World Aquatics может пересмотреть правила допуска ко взрослым соревнованиям.

«Я вообще не понимаю, зачем это, если честно. Возрастного ограничения не должно быть. Если тебе хоть 10 лет и ты плывешь быстро, почему тебя должны ограничивать?» – сказал двукратный чемпион мира по плаванию.