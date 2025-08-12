Лифинцев о фанатках из Азии: «Пишут много, подарки дают, кто-то вообще там без ума прям кричит, пищит, визжит»

Мирон Лифинцев рассказал о своих фанатках из Азии.

– Могли бы рассказать о своем азиатском фан-клубе? Как так получилось, что у вас столько там поклонников?

– После каких-то соревнований ко мне в социальных сетях стало добавляться очень много азиатских поклонниц, которые мне писали либо на китайском языке, либо через переводчик. И когда я уже приехал в Будапешт, там уже была какая-то группа фанаток.

И здесь она уже тоже такая была, вполне себе сформированная, кто смог приехать. И пишут много, кто-то мне даже подарки дает, кто-то вообще там без ума прям кричит, пищит, визжит. Приятно, конечно, такое внимание получать.

– А такая популярность не меняет вашего мнения о своем статусе? Ну, что вы так же считаете себя непопулярным?

– Не, я не считаю себя популярным, я вообще не думаю, что как-то это связано с популярностью.

– Какое у вас в целом отношение к популярности? Это отягощает либо, наоборот, раскрепощает?

– Я не люблю медийность. Я, честно, делаю это ради какого-то всеобщего блага, а не своего. Будь моя воля, я бы, честно, не выкладывал вообще никакие соцсети. Просто я делаю это скорее для развития нашего вида спорта, а не для себя лично.

– А как вы считаете, можно ли быть сейчас именитым спортсменом и оставаться в тени?

– Ну, на моем примере, да, можно быть.

– Как думаете, станете ли более медийным со временем?

– Если у меня будет хотя бы минимальное желание, я думаю, что смогу. Потому что у меня есть какие-то идеи, чтобы я мог снимать что-то и выкладывать. Но просто я как-то... у меня, во-первых, нет времени, желания и сил на это все, а так, в принципе, я думаю, что очень хорошо мог бы этим заниматься.

– А почему удалили все посты в соцсети?

– Да просто другой человек, другое время, и просто я не могу смотреть на свои старые фотографии. Я как-то зашел в свой профиль, мне стало не по себе, – рассказал двукратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев .