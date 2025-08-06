Россияне завоевали 15 медалей в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине

Российские атлеты взяли 15 медалей в первый день Кубка мира по зимнему плаванию.

Соревнования проходят в аргентинском городе Эль-Калафате. В первый день разыгрывались награды на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, брассом и баттерфляем.

Первые места в своих возрастных категориях заняли Елена Куликова, Павел Алферов, Марк Мордовцев, Вячеслав Тихонов и Алексей Жарков. В общем зачете без учета подкатегорий россияне показали лучшее время на дистанции 100 м брассом (Жарков) и 50 м баттерфляем (Алферов).

Заплывы проходят в водах ледника Перито-Морено. Спортсмены соревнуются не в зимнем бассейне, а на открытой воде, в связи с чем мировые рекорды не фиксируются.