Гирев об «Играх на стероидах»: «За этим интересно наблюдать с точки зрения возможностей человека, но понятное дело, что вместе конкурировать мы не можем»
Гирев заявил, что ему было бы интересно понаблюдать за «Играми на стероидах».
Enhanced Games («Расширенные игры») пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. На этих соревнованиях не будет допинг-контроля, поэтому в СМИ турнир неофициально называют «Играми на стероидах».
«Отношусь к этим Играм нормально. Они не позиционируют себя как замена какому-то спорту, а пропагандируют себя как лучше, чем классический спорт, стоят обособленно.
Если люди хотят, они в них участвуют, сами идут на риски и достигают определенных успехов в своей категории.
За такими Играми интересно наблюдать с точки зрения возможностей человека, но понятное дело, что вместе конкурировать мы не можем», – сказал чемпион мира по плаванию Иван Гирев.
