Илья Бородин: «Не хотел уезжать туристом, ехал за медалью. Вопрос был, на какой дистанции и какой пробы»

Илья Бородин заявил, что не хотел ехать на чемпионат мира туристом.

Сегодня Бородин завоевал бронзу ЧМ в Сингапуре в плавании на 400 м комплексом.

«Не хотел отсюда уезжать туристом, ехал сюда за медалью. Вопрос был, на какой дистанции и какой пробы. Сегодня бронза, будем работать.

Надо решать как-то вопрос с утренним проплыванием, потому что утром пришлось поработать хорошенько. И на вечер, на последнюю сотню мне этих сил как раз не хватило.

Никого не хочу оскорбить из нашей команды, из наших пловцов. Но я считаю – если можно увозить медаль, надо увозить. Я могу это делать, если бы я уехал без медали, я бы считался туристом. И зачем вообще было бы приезжать сюда, в Сингапур?

Команда всегда хочет выступить на свой максимум, забрать все, на что она наработала. Когда-то это должно было случиться, мы вернемся, но понятно было, что будет непросто.

Короткая вода и длинная – два разных чемпионата, даже глядя на этот чемпионат, все видно.

Будем работать, не будем останавливаться. Цель – 2028 год», – сказал Бородин.