Россия заняла 5-е место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию, победила команда США

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию.

Соревнования проходили в Сингапуре, россияне выступали в нейтральном статусе. Победу в зачете одержала команда США.

Чемпионат мира по плаванию-2025

Сингапур

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. США – 9-11-9 (29)

2. Австралия – 8-6-5 (20)

3. Франция – 4-1-3 (8)

4. Канада – 4-0-4 (8)

5. Россия – 3-4-1 (8)

6. Китай – 2-6-6 (14)

7. Германия – 2-2-1 (5)

8-9. Румыния – 2-0-0 (2)

8-9. Тунис – 2-0-0 (2)

10. Италия – 1-4-2 (7)

Медали России:

🥇 Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова – 4x100 м, эстафета, комплекс

🥇 Климент Колесников – 50 м, спина

🥇 Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев – 4x100 м, эстафета, комплекс

🥈 Кирилл Пригода – 50 м, брасс

🥈 Евгения Чикунова – 200 м, брасс

🥈 Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова, Дарья Клепикова – 4x100, эстафета, вольный стиль

🥈 Павел Самусенко – 50 м, спина

🥉 Илья Бородин – 400 м, комплекс

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
плавание
результаты
