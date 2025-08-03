Россия заняла 5-е место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию, победила команда США
Соревнования проходили в Сингапуре, россияне выступали в нейтральном статусе. Победу в зачете одержала команда США.
Чемпионат мира по плаванию-2025
Сингапур
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. США – 9-11-9 (29)
2. Австралия – 8-6-5 (20)
3. Франция – 4-1-3 (8)
4. Канада – 4-0-4 (8)
5. Россия – 3-4-1 (8)
6. Китай – 2-6-6 (14)
7. Германия – 2-2-1 (5)
8-9. Румыния – 2-0-0 (2)
8-9. Тунис – 2-0-0 (2)
10. Италия – 1-4-2 (7)
Медали России:
🥇 Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова – 4x100 м, эстафета, комплекс
🥇 Климент Колесников – 50 м, спина
🥇 Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев – 4x100 м, эстафета, комплекс
🥈 Кирилл Пригода – 50 м, брасс
🥈 Евгения Чикунова – 200 м, брасс
🥈 Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова, Дарья Клепикова – 4x100, эстафета, вольный стиль
🥈 Павел Самусенко – 50 м, спина
🥉 Илья Бородин – 400 м, комплекс