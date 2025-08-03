«Когда у нас был один результат, а потом Маршан шесть секунд сбрасывает, я просто тогда охренел». Бородин о конкуренции по юниорам

Пловец Илья Бородин высказался о конкуренции с Леоном Маршаном.

На чемпионате мира в Сингапуре россиянин Бородин взял бронзу на дистанции 400 м комплексом (4 минуты 9,16 секунды). Француз Маршан победил (4.04,73), японец Томоюки Мацусита стал вторым (4.07,32).

– Я больше недоволен, чем доволен, потому что можно было побороться за второе место, но подвел последний полтинник.

– Ты плавал с Маршаном еще по юниорам. Как воспринял его прогресс?

– Когда у нас был один результат, а потом он шесть секунд сбрасывает, я просто тогда охренел.

– Это [тренер] Боб Боумэн чудеса творит? Трое его учеников в топ‑3 на 200 м брассом здесь.

– Будем разбавлять эту ситуацию.

– Пообщались?

– Просто поздоровались.

– Видели финал «полтинника» на спине?

– Я очень рад за Пашу Самусенко (взял серебро на 50-метровке на спине – Спортс’’), наконец‑то проклятье спало, – сказал Бородин.