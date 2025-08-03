«Когда у нас был один результат, а потом Маршан шесть секунд сбрасывает, я просто тогда охренел». Бородин о конкуренции по юниорам
На чемпионате мира в Сингапуре россиянин Бородин взял бронзу на дистанции 400 м комплексом (4 минуты 9,16 секунды). Француз Маршан победил (4.04,73), японец Томоюки Мацусита стал вторым (4.07,32).
– Я больше недоволен, чем доволен, потому что можно было побороться за второе место, но подвел последний полтинник.
– Ты плавал с Маршаном еще по юниорам. Как воспринял его прогресс?
– Когда у нас был один результат, а потом он шесть секунд сбрасывает, я просто тогда охренел.
– Это [тренер] Боб Боумэн чудеса творит? Трое его учеников в топ‑3 на 200 м брассом здесь.
– Будем разбавлять эту ситуацию.
– Пообщались?
– Просто поздоровались.
– Видели финал «полтинника» на спине?
– Я очень рад за Пашу Самусенко (взял серебро на 50-метровке на спине – Спортс’’), наконец‑то проклятье спало, – сказал Бородин.