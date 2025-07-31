Гана Максимова о завершении карьеры тренера: «Пока не нашла для себя аргументов, чтобы этого не сделать»
Подопечные Максимовой завоевали три золота и серебро на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
– Есть какие‑то плюсы в новых правилах по синхронному плаванию?
– Конечно, мне не нравятся новые правила. Я понимаю необходимость объективизации нашего вида спорта, но, к сожалению, для меня это был очень серьезный момент, когда поменялись правила.
Я вообще не могла в них функционировать первое время. Сейчас произошло небольшое встречное движение и как‑то немного правила пошли в сторону артистичности и чуть‑чуть в сторону художественности.
– То есть, побеждать можно теперь не только за счет сложности в программах?
– Да. Увеличился факторинг артистичности, появились такие элементы, как удержание, которое позволяет некоторую свободу в изобретении движений, – сказала Максимова в эфире «Матч ТВ».
Также она подтвердила, что собирается завершать тренерскую карьеру.
«Я не хочу это сейчас обсуждать в эфире, но действительно, я пока что не нашла для себя аргументов для того, чтобы этого не сделать», – отметила заслуженный тренер России Максимова.
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