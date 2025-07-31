Синхронистка Платонова: «До сих пор не осознаю, что соперничала с лучшими спортсменами на чемпионате мира»

Синхронистка Олеся Платонова поделилась впечатлениями от участия в ЧМ-2025.

На чемпионате мира Платонова завоевала серебро в произвольной программе смешанных дуэтов вместе с партнером – Александром Мальцевым.

«Хотим поблагодарить дизайнера по костюмам, музыкального режиссера. А самое главное, нашего тренера Гану Владимировну Максимову, без нее у нас ничего бы не получилось. Она тратила на нас свои нервы. И это было не зря.

Я до последнего не осознавала, что это крупный международный старт. И до сих пор не осознаю, что соперничала с лучшими спортсменами. Думаю, что привыкну и далее мне будет намного легче справляться с волнением.

Слишком большая идет нагрузка на спину. Все болит. Ранее такого не было. Я не разбираюсь в оценках. Но могу сказать, что нас судили объективно, хотя и есть вопросы», – сказала Платонова в эфире программы «Все на Матч!».

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