Тимошинина о 16-м месте в полуфинале ЧМ: «Где‑то не смогла собраться до конца. У меня проблемы со сном всю жизнь, сейчас это усугубилось»

Юлия Тимошинина объяснила неудачное выступление на чемпионате мира.

На ЧМ в Сингапуре россиянка заняла 16‑е место в полуфинале в прыжках в воду с вышки и не отобралась в заключительную стадию.

«Где‑то не смогла собраться до конца. У меня не все хорошо со сном, очень плохо спала. Видимо, все в целом, все так получилось. У меня проблемы со сном всю жизнь, просто сейчас это усугубилось. Я не сделала ничего, что бы я могла сделать», – сказала Тимошинина .

Финал в прыжках с вышки пройдет сегодня. Там выступит россиянка Екатерина Беляева.