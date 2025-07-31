Тимошинина о 16-м месте в полуфинале ЧМ: «Где‑то не смогла собраться до конца. У меня проблемы со сном всю жизнь, сейчас это усугубилось»
Юлия Тимошинина объяснила неудачное выступление на чемпионате мира.
На ЧМ в Сингапуре россиянка заняла 16‑е место в полуфинале в прыжках в воду с вышки и не отобралась в заключительную стадию.
«Где‑то не смогла собраться до конца. У меня не все хорошо со сном, очень плохо спала. Видимо, все в целом, все так получилось. У меня проблемы со сном всю жизнь, просто сейчас это усугубилось. Я не сделала ничего, что бы я могла сделать», – сказала Тимошинина.
Финал в прыжках с вышки пройдет сегодня. Там выступит россиянка Екатерина Беляева.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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