Дмитрий Доброскок: «Беляева показала, что может претендовать на медаль. Тимошининой не удались прыжки буквально с первой попытки»

Дмитрий Доброскок считает, что Екатерина Беляева может претендовать на медаль ЧМ.

Россиянка Беляева вышла в финал чемпионата мира в Сингапуре по прыжкам в воду с вышки. Ее соотечественница Юлия Тимошинина выбыла в полуфинале.

«С одной стороны, я очень рад за Беляеву, она показывала прекрасные прыжки, хорошие входы. Она показала, что может претендовать на медаль.

Тимошининой не удались прыжки буквально с первой попытки. Несколько прыжков она не выкрутила», – сказал призер Олимпийских игр, Спортивный директор по прыжкам в воду Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Доброскок .

Финал в прыжках с вышки пройдет сегодня с участием 12 спортсменок.