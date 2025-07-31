Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Россиянка Беляева заняла 7-е место в прыжках с вышки, победила китаянка Чэнь Юйси
Екатерина Беляева заняла 7-е место на чемпионате мира в прыжках в воду с вышки.
Победу одержала китаянка Чэнь Юйси.
Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Женщины
Вышка, 10 м
1. Чэнь Юйси (Китай) – 430,50
2. Паулина Александра Пфайф (Германия) – 367,10
3. Се Пэйлин (Китай) – 358,20
4. Кейтлин Фун (Канада) – 343,20
5. Элли Коул (Австралия) – 340,00
6. Чо Чин Ми (КНДР) – 338,00
7. Екатерина Беляева (Россия) – 335,10
8. Бейли Крэнфорд (США) – 329,50
Юлия Тимошинина (Россия) выбыла в полуфинале.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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