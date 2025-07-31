Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Россиянка Беляева заняла 7-е место в прыжках с вышки, победила китаянка Чэнь Юйси

Екатерина Беляева заняла 7-е место на чемпионате мира в прыжках в воду с вышки.

Победу одержала китаянка Чэнь Юйси. Прыжки в воду Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Женщины Вышка, 10 м 1. Чэнь Юйси (Китай) – 430,50 2. Паулина Александра Пфайф (Германия) – 367,10 3. Се Пэйлин (Китай) – 358,20 4. Кейтлин Фун (Канада) – 343,20 5. Элли Коул (Австралия) – 340,00 6. Чо Чин Ми (КНДР) – 338,00 7. Екатерина Беляева (Россия) – 335,10 8. Бейли Крэнфорд (США) – 329,50 Юлия Тимошинина (Россия) выбыла в полуфинале.