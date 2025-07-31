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Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Россиянка Беляева заняла 7-е место в прыжках с вышки, победила китаянка Чэнь Юйси

Екатерина Беляева заняла 7-е место на чемпионате мира в прыжках в воду с вышки.

Победу одержала китаянка Чэнь Юйси.

Прыжки в воду

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Женщины

Вышка, 10 м

1. Чэнь Юйси (Китай) – 430,50

2. Паулина Александра Пфайф (Германия) – 367,10

3. Се Пэйлин (Китай) – 358,20

4. Кейтлин Фун (Канада) – 343,20

5. Элли Коул (Австралия) – 340,00

6. Чо Чин Ми (КНДР) – 338,00

7. Екатерина Беляева (Россия) – 335,10

8. Бейли Крэнфорд (США) – 329,50

Юлия Тимошинина (Россия) выбыла в полуфинале.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoЮлия Тимошинина
результаты
сборная России жен (прыжки в воду)
Екатерина Беляева
прыжки в воду
logoЧо Чин Ми
Рин Кането
logoсборная США жен (прыжки в воду)
logoсборная Китая жен (прыжки в воду)
logoсборная Канады жен (прыжки в воду)
logoЧэнь Юйси
Се Пэйлин
Паулина Александра Пфайф
logoсборная Германии жен (прыжки в воду)
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