12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди после выхода в финал на 200 м комплексом: «Не ожидала, что ЧМ окажется настолько конкурентным»

12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди оценила конкуренцию на чемпионате мира.

Соревнования проходят в Сингапуре. Вчера Юй Цзыди отобралась в финал на дистанции 200 метров комплексом, показав седьмое время в полуфинале.

«Этой мой первый чемпионат мира, я не ожидала, что он окажется настолько конкурентным. Однако я просто пытаюсь получить удовольствие от выступлений здесь, и я даже не ожидала, что смогу пробиться в финал. Об этом я сейчас узнала только от вас – я не знала свой результат и время.

Да, я ощущаю, что ко мне приковано особое внимание, это немного давит, но я стараюсь сконцентрироваться на своих заплывах», – сказала китаянка.

Финал на 200 м комплексом пройдет сегодня, 28 июля.

В прошлом году Юй Цзыди в возрасте 11 лет отобралась на Олимпийские игры в Париже, но тренеры китайской сборной решили не включать столь юную спортсменку в состав. ЧМ-2025 в Сингапуре стал для нее первым крупным стартом.

Главные звезды мирового плавания: 12-летняя китаянка, красотка из Канады, трио из России