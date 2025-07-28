Климент Колесников: «Первая дистанция прошла нормально – помесили воду чуть‑чуть. Скорости растут, как на дрожжах»

Колесников оценил выход в полуфинал на 100 м на спине на чемпионате мира.

Спортсмен показал второе время в квалификации на ЧМ в Сингапуре.

«Проделал адский путь до нашей зоны обратно – через две лестницы. Из всех соревнований здесь самый долгий путь. Такое было в Гуанджоу или Кванджу – не помню точно. Мы там весь бассейн обходили. В Будапеште 18‑го три этажа шли по лестнице. Неприятно.

Первая дистанция прошла нормально – помесили воду чуть‑чуть. Старался проплыть по своему результату, в кайф – да и все. Получилось нормально – мне понравилось.

Вечером заплывы побыстрее пройдут. Сейчас посидели с поляком поболтали. Скорости растут, как на дрожжах. Я весь путь проделываю поэтапно, а потом резко появляются новые ребята и нужно топить во всю. Нет такого, что из раза в раз одинаково плывешь», – рассказал Климент Колесников .