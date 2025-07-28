Гайфутдинова о выходе в полуфинал ЧМ: «Результат ужасный. Нужно настраиваться по‑другому»
Пловчиха Гайфутдинова расстроилась результату в квалификации чемпионата мира.
Спортсменка отобралась в полуфинал на 100 м на спине с 16-м временем (1.00,56).
«Я, наверное, не столько устала, как расстроилась. Не знаю, что не получилось – нужно смотреть запись.
Результат ужасный. Нужно настраиваться по‑другому. Проделана огромная работа, а результата нет», – рассказала Алина Гайфутдинова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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