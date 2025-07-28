Гайфутдинова о выходе в полуфинал ЧМ: «Результат ужасный. Нужно настраиваться по‑другому»

Пловчиха Гайфутдинова расстроилась результату в квалификации чемпионата мира.

Спортсменка отобралась в полуфинал на 100 м на спине с 16-м временем (1.00,56).

«Я, наверное, не столько устала, как расстроилась. Не знаю, что не получилось – нужно смотреть запись.

Результат ужасный. Нужно настраиваться по‑другому. Проделана огромная работа, а результата нет», – рассказала Алина Гайфутдинова .