Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Цинь Хайян, Уолш, Груссе победили, Пригоду дисквалифицировали в финале, 12-летняя китаянка Юй Цзыди – 4-я, Клепикова – 5-я, Семьянинов – 8-й
Плавание
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
28 июля
Мужчины
100 м, брасс
1. Цинь Хайян (Китай) – 58,23
2. Николо Мартиненги (Италия) – 58,58
3. Денис Петрашов (Кыргызстан) – 58,88
8. Данил Семьянинов (Россия) – 59,55
Кирилл Пригода (Россия) изначально занял в финале 4-е место, но был дисквалифицирован за нарушение правил прохождения дистанции брассом.
50 м, баттерфляй
1. Максим Груссе (Франция) – 22,48
2. Ноэ Понти (Швейцария) – 22,51
3. Томас Чеккон (Италия) – 22,67
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Гретхен Уолш (США) – 54,73
2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 55,84
3. Александрия Перкинс (Австралия) – 56,33...
5. Дарья Клепикова (Россия) – 56,53
200 м, комплекс
1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.06,69
2. Алекс Уолш (США) – 2.08,58
3. Мэри-Софи Харви (Канада) – 2.09,15
4. Юй Цзыди (Китай) – 2.09,21