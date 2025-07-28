Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Цинь Хайян, Уолш, Груссе победили, Пригоду дисквалифицировали в финале, 12-летняя китаянка Юй Цзыди – 4-я, Клепикова – 5-я, Семьянинов – 8-й

Макинтош, Цинь Хайян, Уолш и Груссе победили на чемпионате мира по плаванию.

Плавание Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур 28 июля Мужчины 100 м, брасс 1. Цинь Хайян (Китай) – 58,23 2. Николо Мартиненги (Италия) – 58,58 3. Денис Петрашов (Кыргызстан) – 58,88 8. Данил Семьянинов (Россия) – 59,55 Кирилл Пригода (Россия) изначально занял в финале 4-е место, но был дисквалифицирован за нарушение правил прохождения дистанции брассом. 50 м, баттерфляй 1. Максим Груссе (Франция) – 22,48 2. Ноэ Понти (Швейцария) – 22,51 3. Томас Чеккон (Италия) – 22,67 Женщины 100 м, баттерфляй 1. Гретхен Уолш (США) – 54,73 2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 55,84 3. Александрия Перкинс (Австралия) – 56,33... 5. Дарья Клепикова (Россия) – 56,53 200 м, комплекс 1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.06,69 2. Алекс Уолш (США) – 2.08,58 3. Мэри-Софи Харви (Канада) – 2.09,15 4. Юй Цзыди (Китай) – 2.09,21