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  • Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Цинь Хайян, Уолш, Груссе победили, Пригоду дисквалифицировали в финале, 12-летняя китаянка Юй Цзыди – 4-я, Клепикова – 5-я, Семьянинов – 8-й
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Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Цинь Хайян, Уолш, Груссе победили, Пригоду дисквалифицировали в финале, 12-летняя китаянка Юй Цзыди – 4-я, Клепикова – 5-я, Семьянинов – 8-й

Макинтош, Цинь Хайян, Уолш и Груссе победили на чемпионате мира по плаванию.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

28 июля

Мужчины

100 м, брасс

1. Цинь Хайян (Китай) – 58,23

2. Николо Мартиненги (Италия) – 58,58

3. Денис Петрашов (Кыргызстан) – 58,88

8. Данил Семьянинов (Россия) – 59,55

Кирилл Пригода (Россия) изначально занял в финале 4-е место, но был дисквалифицирован за нарушение правил прохождения дистанции брассом.

50 м, баттерфляй

1. Максим Груссе (Франция) – 22,48

2. Ноэ Понти (Швейцария) – 22,51

3. Томас Чеккон (Италия) – 22,67

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Гретхен Уолш (США) – 54,73

2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 55,84

3. Александрия Перкинс (Австралия) – 56,33...

5. Дарья Клепикова (Россия) – 56,53

200 м, комплекс

1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.06,69

2. Алекс Уолш (США) – 2.08,58

3. Мэри-Софи Харви (Канада) – 2.09,15

4. Юй Цзыди (Китай) – 2.09,21

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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Денис Петрашов
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