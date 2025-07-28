Плавание. Чемпионат мира-2025. Колесников, Лифинцев и Чикунова вышли в финал, Лилли Кинг выбыла в полуфинале

Колесников, Лифинцев и Чикунова вышли в финалы ЧМ-2025 по плаванию.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

28 июля

Квалификация

Женщины

100 м, спина

Алина Гайфутдинова показала 16-е время и вышла в полуфинал (1.00,56). Лучшей в квалификации стала американка Реган Смит (58,20).

В полуфинале лучшее время вновь показала Смит (58,21), а Гайфутдинова стала 13-й (59,93) и на этот раз не отобралась в следующую стадию.

100 м, брасс

Евгения Чикунова попала в полуфинал с четвертым временем (1.06,19). Быстрейшей стала Мона МакШерри из Ирландии (1.05,99).

В полуфинале лучшей стала американка Кейт Дугласс (1.05,49). Чикунова прошла в финал с четвертым временем (1.05,97). Лилли Кинг выбыла, заняв 9-е место (1.06,26).

1500 м, вольный стиль

Ксения Мишарина показала 12-е время (16.12,35) и не попала в финал. Лучший результат у американки Кэти Ледеки (15.36,68).

Мужчины

100 м, спина

Климент Колесников и Мирон Лифинцев отобрались в полуфинал со вторым (52,57) и шестым (52,77) результатами. Быстрее всех проплыл француз Йоханн Ндойе Бруар (52,30).

Позже лучшее время в полуфинале показал венгр Хуберт Кос (52,21). Колесников квалифицировался в финал со 2-м результатом (52,26), Лифинцев – с 8-м (52,57).

200 м, вольный стиль

Лучшее время квалификации показал Давид Попович из Румынии – 1.45,43. Китаец Пань Чжаньлэ не попал в полуфинал (22-й результат, 1.47,46).

В полуфинале быстрее всех оказался американец Люк Хобсон (1.44,80).