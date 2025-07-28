Евгения Чикунова: «Тяжеловато еще немного. Наверное, еще не привыкла, но главное – я в полуфинале»
Чикунова оценила выход в полуфинал на 100 м брассом на чемпионате мира.
Спортсменка показала 4-е время в квалификации.
«Тяжеловато еще немного. Плюс это моя первая дистанция. Наверное, еще не привыкла. Плюс я редко стартую со второй дорожки. Но думаю, что это не помеха. Главное, что я в полуфинале — сейчас этого достаточно.
У меня первый полтинник обычно тяжело идет, всегда не могу разогнаться, поэтому нормально. Нарабатываем вторую половину, чтобы можно было исправить все во второй части заплыва. Здесь я себя не ощущаю своей, но не это не мешает. В отеле кормят нормально — могу себе найти что‑то съедобное. Нареканий к еде у меня нет», – сказала Евгения Чикунова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости