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Евгения Чикунова: «Тяжеловато еще немного. Наверное, еще не привыкла, но главное – я в полуфинале»

Чикунова оценила выход в полуфинал на 100 м брассом на чемпионате мира.

Спортсменка показала 4-е время в квалификации.

«Тяжеловато еще немного. Плюс это моя первая дистанция. Наверное, еще не привыкла. Плюс я редко стартую со второй дорожки. Но думаю, что это не помеха. Главное, что я в полуфинале — сейчас этого достаточно.

У меня первый полтинник обычно тяжело идет, всегда не могу разогнаться, поэтому нормально. Нарабатываем вторую половину, чтобы можно было исправить все во второй части заплыва. Здесь я себя не ощущаю своей, но не это не мешает. В отеле кормят нормально — могу себе найти что‑то съедобное. Нареканий к еде у меня нет», – сказала Евгения Чикунова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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