Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко стала мамой
Российская синхронистка Светлана Колесниченко стала мамой.
Об этом она сообщила в соцсети.
«26.07.2025 теперь навсегда в нашем сердце», – написала спортсменка и опубликовала фото мужа с новорожденным сыном.
Светлане Колесниченко 31 год, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и 16-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Светланы Колесниченко
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