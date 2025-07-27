Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко стала мамой

Российская синхронистка Светлана Колесниченко стала мамой.

Об этом она сообщила в соцсети.

«26.07.2025 теперь навсегда в нашем сердце», – написала спортсменка и опубликовала фото мужа с новорожденным сыном.

Светлане Колесниченко 31 год, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и 16-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию.