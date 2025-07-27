Александр Мальцев: «Отношение к мужчинам в синхронном плавании изменилось. Все видят, как наши дисциплины развиваются»

Мальцев рассказал, что отношение к мужчинам в синхронном плавании изменилось.

На чемпионате мира в Сингапуре Александр Мальцев выиграл два золота в соло и одержал победу в дуэте с Майей Гурбанбердиевой, а также завоевал серебро в паре с Олесей Платоновой.

«Считаю, что отношение к мужчинам в синхронном плавании изменилось, особенно у тех, кто активно следит за нашим видом спорта. (Все) видят, как наши дисциплины – смешанные дуэты и мужское соло – развиваются. Видят, насколько интересные программы, уровень спортсменов растет, как все занимаются профессионально. В этой среде ощущаются изменения настроения и понимания того, что наш вид спорт должен быть смешанным», – сказал Мальцев.

– Очень приятно, что мы все‑таки приехали в Сингапур и выступили очень успешно. Мы рады нашим выступлениям и рады вернуться домой. Сейчас хочется выдохнуть, просто немножко отключиться от всего и уже дальше с новыми силами возвращаться к работе.

– Как ты ощущаешь свою значимость внутри команды? Многие говорят, что Мальцев – центральная фигура команды не только в синхронном плавании, но и во всех водных видах спорта.

– Это очень приятно и в то же время ответственность. Потому что действительно за мной стоит большой опыт выступления на международных соревнованиях. Я начал выступать на чемпионатах мира с 2015 года, прошло 10 лет. Это действительно большой опыт. На соревнованиях в Сингапуре была большая ответственность – не подвести команду. Все‑таки сейчас все изменилось, изменились правила в нашем виде спорта. Не то, что было раньше, когда мы выступали на международной арене. С одной стороны, это приятно и почетно, а с другой – ложится большой груз ответственности, – отметил синхронист.

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