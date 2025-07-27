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Билл Мэй: «Мальцев меня поразил в Сингапуре, он был безусловно лучшим. Он лучший синхронист мира, и спорту его не хватало»

Американец Билл Мэй назвал Александра Мальцева лучшим синхронистом мира.

Мэй – чемпион мира 2015 года в микст-дуэте. Завершил карьеру в 2024 году. 

– В третий раз на чемпионатах мира представлено мужское соло. Эта дисциплина уже прочно вошла в программу чемпионатов мира?

– Действительно, если сравнивать эти соревнования с тем, что мы видели на ЧМ в 2023-м, то прогресс значительный. Гораздо больше участников, выше их уровень, плотная конкуренция. Важная следующая цель – микст-дуэты на Олимпиаде. Хочется видеть больше участия мужчин в артистическом плавании, снятия последних барьеров, больше инклюзивности.

Я так говорю далеко не только потому, что болею за мужчин в синхронном плавании, так как сам участвовал в этих соревнованиях и был у их истоков. Присутствие мужчин полезно не только для них, но и для вида спорта в целом, поскольку решаются важные задачи – равенство всех участников, разнообразие и доступность. То есть те цели, которые декларирует в последние годы МОК.

– При этом смешанных дуэтов все-таки не будет на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Это плохо для спорта?

– Разумеется. Это большая ошибка, и я буду настаивать на том, что смешанные дуэты должны быть на Олимпиаде. И уже никто сейчас не скажет, что я болею за себя, я уже завершил карьеру, но мне больно от того, что на Олимпиаде не будет испанца Денниса Гонсалеса и россиянина Александра Мальцева. Они этого заслуживают.

Мальцев меня поразил в Сингапуре, он был безусловно лучшим. Он лучший синхронист мира, безо всяких сомнений, и спорту его не хватало.

После того как в программу чемпионатов мира добавили мужское соло и мы увидели в том числе такие прекрасные выступления, как у Мальцева, мальчиков, которые не будут бояться идти в артистическое плавание, станет больше.

В результате мы увидим еще больше мужчин на соревнованиях, и проблема малой представительности вида, на которую пеняют в МОК, уже не будет настолько существенной, – сказал Мэй. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России (синхронное плавание)
logoАлександр Мальцев
Билл Мэй
синхронное плавание
logoсборная США по синхронному плаванию
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