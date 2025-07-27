Данил Семьянинов: «Я не радовался фальстарту итальянца, случилось так, как случилось, но такого в моей карьере еще не было»

Пловец Данил Семьянинов оценил выступление на чемпионате мира в Сингапуре.

Семьянинов по итогам полуфинальных заплывов занял девятое место (59,39) на стометровке брассом. После дисквалификации итальянца Николо Мартиненги он переместился на восьмое место. Позднее дисквалификация итальянского пловца была отменена.

«У меня всегда были проблемы с первой половиной дистанции, сейчас с ней будто бы справился, но не получилось вернуться. Надо еще немного подкорректировать, и все будет хорошо.

Пошел ва-банк, сразу без раскачки. Играться на чемпионате мира не нужно. Утром было тяжело, сначала немного замкнулся в себе, надо было в себя прийти, адаптироваться, зацепиться за воду, нервишки все равно шалят.

Второй заплыв смотрел с бешеными эмоциями, особенно когда объявляли итоги. Я не радовался фальстарту итальянца, случилось так, как случилось, но такого в моей карьере еще не было. День рождения у меня зимой», – сказал Семьянинов.