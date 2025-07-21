Светлана Журова: «Для многих непонятно, как мужчина может заниматься синхронным плаванием. Хотя никто же не задает вопросы занимающимся одиночным фигурным катанием»

Светлана Журова указала на фигуристов в ситуации с мужским синхронным плаванием.

Сегодня российский синхронист Александр Мальцев взял золото в произвольной программе на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Поздравляю Мальцева с победой! У меня не было сомнений, что он выиграет на чемпионате мира. Несмотря на отстранение, сборная России по синхронному плаванию на десять голов выше остальных в мире. Изоляция не снизила уровень наших синхронистов, у нас по-прежнему сумасшедшие программы.

Я давно болею за Мальцева, он первопроходец в нашей стране в этом виде спорта. Мальцев разрушает стереотипы. Для многих непонятно, как мужчина может заниматься синхронным плаванием. Хотя никто же не задает вопросы мужчинам, занимающимся одиночным фигурным катанием.

Синхронное плавание – это такой же вид спорта у мужчин, если они показывают сложную мужскую программу без всяких кривляний, без пародий на женщину. У меня нет никаких вопросов к спортсменам-мужчинам, если они не выходят в платье. К Александру Мальцеву тоже нет никаких вопросов, потому что у него классные и эстетичные программы», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной