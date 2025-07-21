Мальцев не считает себя лучшим синхронистом в истории: «У каждого спортсмена свои фанаты, у подрастающего поколения – кумиры. Так что не мне говорить об этом»

Александр Мальцев заявил, что не считает себя лучшим синхронистом в истории.

Сегодня 30-летний россиянин Мальцев взял второе золото на ЧМ-2025 в Сингапуре. Всего на его счету шесть побед на чемпионатах мира – он самый титулованный мужчина-синхронист в истории.

«Я себя не буду называть лучшим. Пусть меня называют федерации, болельщики, спортсмены. Думаю, что у каждого спортсмена есть свои фанаты, у подрастающего поколения – кумиры. Так что не мне говорить об этом.

Приятно, что на этом чемпионате мне удалось выступить в соло, потому что это первый чемпионат мира, где мне довелось это сделать, до этого мы не принимали участия в них», – отметил спортсмен.

Также Мальцев рассказал, что чемпион мира из США Билл Мэй по-русски пожелал ему удачи перед выступлением в Сингапуре.

«Мы с ним постоянно на связи. Он здесь даже является техническим контролером, очень переживает и болеет за меня. Он один из немногих спортсменов, кто в период отстранения поддержал, писал. Было очень приятно.

Здесь он всегда очень доброжелательно к нам относится. Позавчера перед техническим соло он мне по-русски сказал: «Саша, давай!» – добавил российский спортсмен.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной