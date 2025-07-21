Ольга Брусникина: «Мальцев очень уверенно с шикарной экспрессивной программой одолел всех соперников. Мы очень горды, что он лидер нашей команды сейчас»

Ольга Брусникина назвала шикарным выступление синхрониста Александра Мальцева.

Сегодня россиянин Мальцев завоевал золото в произвольной программе соло на чемпионате мира-2025 в Сингапуре. Ранее он также стал лучшим в технической программе.

«Сегодня у нас очередное золото. Александр Мальцев, на мой взгляд, очень уверенно со своей шикарной экспрессивной программой одолел всех соперников. Саша большой молодец, потому что им была представлена действительно одна из самых сложных программ. И он справился со всеми элементами. Мы очень горды тем, что он лидер нашей команды сейчас!

От всей души хочется поздравить его тренера Гану Максимову, которая безумно переживала. Я даже видела, как она пустила слезу, обнимая Сашу. Эти эмоции дорогого стоят для всех нас», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Брусникина .

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной