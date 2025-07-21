«Я горжусь, что мы это сделали. Неимоверное счастье». Тренер о втором золоте синхрониста Мальцева на ЧМ-2025
Тренер назвала фантастикой результат синхрониста Александра Мальцева на ЧМ-2025.
Сегодня россиянин Александр Мальцев завоевал золото в произвольной программе соло на чемпионате мира-2025 в Сингапуре. Ранее он также стал лучшим в технической программе.
«Это фантастика. Спасибо всем огромное. Я горжусь, что мы это сделали. Неимоверное счастье, что это случилось. Мы очень переживали. Честно говоря, мне даже плохо было. Спасибо всем тем, кто за нас болеет. Вы не представляете, как мы чувствуем вашу поддержку», — сказала тренер Гана Максимова.
Мальцев на ЧМ также выступит в смешанных дуэтах – в технической и произвольной программах.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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