Ершова о 8-м месте в нокаут-спринте на ЧМ-2025: «После того, что некоторые писали в комментариях, хотелось доказать, что не просто так сюда приехала»

Российская пловчиха Ершова оценила 8-е место в нокаут-спринте на ЧМ-2025.

Маргарита Ершова стала восьмой, Ксения Мишарина финишировала десятой.

Ершова выступала еще и на дистанции 10 км, но не смогла финишировать – ей стало плохо от перегрева.

«Я была в шоке - думала, что девятая, видела после себя девочку. Я не знала, что там Ксюша. Не ожидала такого от самой себя. Это было круто и очень интересно. Классно отдыхать между заплывами. Думаешь, что тебе уже пора идти на старт, а оказывается есть еще четыре минуты. Это просто звезды перед глазами.

После того, что некоторые люди писали в комментариях, хотелось доказать, что я не просто так сюда приехала. Первый заплыв был самый худший. Я думала, что не попаду в десятку, а для меня было очень важно. Люди, которые со мной плыли, выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира.

Сегодня вода была комфортная — градусов 29. Жарко особо не было. Сегодня не было солнца, погода была лучше, чем в день десятки.

У Ксюши высокая скорость. Была уверена, что она финишировала в тройке. Видимо, что‑то пошло не так. Она была немного злая. Когда она сказала, что последняя - я не поверила. Она большая молодец - достойна большего. У нее впереди бассейн, буду болеть за нее», – рассказала Ершова.