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Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдет чемпионат мира по водным видам спорта.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Расписание соревнований

15 июля, вторник

Плавание на открытой воде

Женщины, 10 км – 3:00

16 июля, среда

Плавание на открытой воде

Мужчины, 10 км – 3:00

18 июля, пятница

Плавание на открытой воде

Женщины, 5 км – 2:30

Мужчины, 5 км – 5:00

19 июля, суббота

Плавание на открытой воде

Женщины, 3 км, нокаут-спринт – 3:00

Мужчины, 3 км, нокаут-спринт – 5:00

Синхронное плавание

Мужчины, соло, техническая программа – 9:00

Женщины, соло, техническая программа – 13:30

20 июля, воскресенье

Плавание на открытой воде

Смешанная эстафета, 4x1500 м – 3:00

Синхронное плавание

Командные соревнования, произвольная программа – 13:30

21 июля, понедельник

Синхронное плавание

Мужчины, соло, произвольная программа – 9:00

Женщины, дуэты, техническая программа – 13:30

22 июля, вторник

Синхронное плавание

Женщины, соло, произвольная программа – 5:00

Командные соревнования, техническая программа – 13:30

23 июля, среда

Синхронное плавание

Микст-дуэты, техническая программа – 14:30

Водное поло

Женщины, матч за третье место – 12:35

Женщины, финал – 16:35

24 июля, четверг

Синхронное плавание

Женщины, дуэты, произвольная программа – 14:30

Водное поло

Мужчины, матч за третье место – 12:35

Мужчины, финал – 16:35

25 июля, пятница

Синхронное плавание

Микст-дуэты, произвольная программа – 5:00

Командная акробатика – 14:30

26 июля, суббота

Хайдайвинг

Женщины, 20 м – 7:00

Прыжки в воду

Командный микст, трамплин, 3 м / вышка, 10 м – 10:30

Женщины, трамплин, 1 м – 13:00

27 июля, воскресенье

Хайдайвинг

Мужчины, 27 м – 7:00

Прыжки в воду

Микст, вышка, 10 м, синхронные прыжки – 10:00

Мужчины, трамплин, 1 м – 12:30

Плавание

Начало заплывов – 14:00

Женщины, 400 м, вольный стиль

Женщины, эстафета, 4x100 м, вольный стиль

Мужчины, 400 м, вольный стиль

Мужчины, эстафета, 4x100 м, вольный стиль

28 июля, понедельник

Прыжки в воду

Мужчины, трамплин, 3 м, синхронные прыжки – 11:00

Женщины, вышка, 10 м, синхронные прыжки – 13:00

Плавание

Начало заплывов – 14:00

Женщины, 100 м, баттерфляй

Женщины, 200 м, комплекс

Мужчины, 100 м, брасс

Мужчины, 50 м, баттерфляй

29 июля, вторник

Прыжки в воду

Женщины, трамплин, 3 м, синхронные прыжки – 10:30

Мужчины, вышка, 10 м, синхронные прыжки – 12:30

Плавание

Начало заплывов – 14:00

Женщины, 1500 м, вольный стиль

Женщины, 100 м, спина

Женщины, 100 м, брасс

Мужчины, 200 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, спина

30 июля, среда

Прыжки в воду

Микст, трамплин, 3 м, синхронные прыжки – 12:00

Плавание

Начало заплывов – 14:00

Женщины, 200 м, вольный стиль

Мужчины, 800 м, вольный стиль

Мужчины, 50 м, брасс

Мужчины, 200 м, баттерфляй

Смешанная эстафета, 4x100 м, комплекс

31 июля, четверг

Прыжки в воду

Женщины, вышка, 10 м – 13:15

Плавание

Начало заплывов – 14:00

Женщины, 50 м, спина

Женщины, 200 м, баттерфляй

Женщины, эстафета 4x200 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, вольный стиль

Мужчины, 200 м, комплекс

1 августа, пятница

Прыжки в воду

Мужчины, трамплин, 3 м – 12:30

Плавание

Начало заплывов – 14:00

Женщины, 100 м, вольный стиль

Женщины, 200 м, брасс

Мужчины, 200 м, спина

Мужчины, 200 м, брасс

Мужчины, эстафета 4x200 м, вольный стиль

2 августа, суббота

Прыжки в воду

Женщины, трамплин, 3 м – 13:00

Плавание

Начало заплывов – 14:00

Женщины, 800 м, вольный стиль

Женщины, 200 м, спина

Женщины, 50 м, баттерфляй

Мужчины, 50 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, баттерфляй

Смешанная эстафета, 4x100 м, вольный стиль

3 августа, воскресенье

Прыжки в воду

Мужчины, вышка, 10 м – 12:30

Плавание

Начало заплывов – 14:00

Женщины, 50 м, вольный стиль

Женщины, 50 м, брасс

Женщины, 400 м, комплекс

Женщины, эстафета 4x100 м, комплекс

Мужчины, 1500 м, вольный стиль

Мужчины, 50 м, спина

Мужчины, 400 м, комплекс

Мужчины, эстафета 4x100 м, комплекс

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.

Россия возвращается на водный ЧМ спустя 6 лет: без Ефимовой и Рылова, но с шансами на золото

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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