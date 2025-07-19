Утробин о нокаут-спринте на ЧМ-2025: «Километр было плыть намного проще – не такая сильная давка»

Российский пловец Утробин оценил выступление в нокаут-спринте на ЧМ-2025.

Владислав Утробин и Савелий Лузин в финальный заплыв не отобрались.

«Километр было плыть намного проще – не такая сильная давка. В десятку не удалось попасть, так как не получилось начать быстро – подцепить ноги быстрого спортсмена. По одному обгонял, но чуть не хватило. Возможно, не хватило дистанции.

Формат интересный. Дистанция скоростная, есть время для отдыха. Надеюсь, что еще когда‑нибудь проплыву ее на таких соревнованиях», – рассказал Утробин.